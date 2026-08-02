Радник президента розповів, що може врятувати Україну від балістики РФ

На думку Флеша, найреальніший спосіб посилити захист зараз – отримати ракети PAC-3 із запасів союзників

Через гострий брак ракет до систем Patriot Україна залишається вразливою перед масованими ударами російської балістики, однак є рішення. Як інформує «Главком», про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій Флеш Бескрестнов.

На думку Флеша, найреальніший спосіб посилити захист зараз – отримати ракети PAC-3 із запасів союзників.

«Якщо мова не йде про рішення від антибалістичної коаліції та про виробництво ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є», – наголосив Бескрестнов у дописі.

За даними Флеша, щомісячний оборонний випуск РФ становить до 70 «Іскандерів», близько пів сотні ракет до С-400 та 4-7 одиниць «Цирконів». Для порівняння, виготовлення протиракет PAC-3 до систем Patriot досягає 50-60 шт. на місяць.

Наразі агресор накопичив близько 200-300 «Іскандерів», тоді як сукупний глобальний арсенал PAC-3 оцінюється у 4-5 тисяч одиниць, додав він.

Нагадаємо, системи Patriot відіграють критично важливу роль у захисті українського неба, оскільки є одним із небагатьох засобів, здатних ефективно збивати російські балістичні ракети.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. «Не впевнений. Ми розглядаємо це питання», – сказав американський президент. Він пояснив, що Вашингтон дуже обережно підходить до передачі ліцензій на виробництво озброєння.