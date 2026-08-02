Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі: загинула людина, є поранені

Наразі на місці прильотів працюють екстрені та комунальні служби

На місці влучань спалахнула пожежа

Росіяни вчергове атакували Запоріжжя, під удар потрапив приватний сектор. На місці влучань спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки, а серед цивільного населення є постраждалі. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

«Постраждали люди, пошкоджені будинки, виникло загоряння – росіяни ударили по Запоріжжю. Ворог атакував приватний сектор обласного центру. Є інформація про постраждалих», – повідомляє Федоров.

‼️Загинула людина, ще одна – може бути під завалами: така попередня інформація про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя – ОВА



Російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру. На місці працюють усі екстрені служби. pic.twitter.com/sbdo8sjAQB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2026

Наразі на місці прильотів працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та надають необхідну допомогу людям.

За першими оперативними даними, відомо про щонайменше двох загиблих. Ще одна людина може лишатися під завалами.

😢З-під завалів у Запоріжжі дістали людину. Її доправляють до лікарні – ОВА pic.twitter.com/mhnzlHYWTE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2026

Іван Федоров додав, що російська керована авіабомба влучила у приватну забудову обласного центру.

«Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них – гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків», – додав Федоров.

Також одну людину дістали з-під завалів, її терміново доправили до лікарні.

До слова, російські терористи вранці 27 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування.

Зауважимо, що 25 липня російські війська також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.