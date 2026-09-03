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Українські дрони уразили російську РЛС за $60 млн

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські дрони уразили російську РЛС за $60 млн
РЛС «Каста» призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
фото: росЗМІ

Станція допомагала окупантам виявляти навіть низьколітаючі безпілотники за десятки кілометрів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської радіолокаційної станції «Каста» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Українські ударні безпілотники влучили одразу у два важливі елементи комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За результатами об'єктивного контролю підтверджено влучання ударних БпЛА 1 вересня 2026 року в антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації комплексу «Каста». Удар було завдано в районі Вишневого Запорізької області.

«Каста-2Е2» (39Н6) – мобільна трикоординатна радіолокаційна станція російського виробництва, яку використовують для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

Комплекс визначає координати повітряних об'єктів та передає отриману інформацію до пунктів управління протиповітряної оборони противника.

Зокрема, «Каста-2Е2» здатна виявляти літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники. Одним із важливих завдань комплексу є виявлення цілей, які намагаються уникнути засобів ППО завдяки польоту на низькій висоті.

Зона огляду станції за дальністю становить від 5 до 150 км, а за висотою – до 6 км. Малорозмірний безпілотник, який летить на висоті 60 м, «Каста-2Е2» може виявити на відстані від 30 до 44 км залежно від висоти щогли антени. Саму антену можна підіймати на висоту до 50 м.

Орієнтовна вартість такої радіолокаційної станції залежно від її комплектації становить від $60 млн.

Нагадаємо, протягом 2 вересня та в ніч проти 3 вересня Сили оборони України також уразили низку інших військових об'єктів російських окупантів.

Зокрема, у тимчасово окупованому Севастополі українські військові уразили російський десантний катер БК-16. Ступінь його пошкоджень наразі уточнюється.

Також у районі Севастополя Сили оборони уразили російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». Ця система призначена для радіоелектронного придушення бортових радіолокаційних станцій літаків і вертольотів, а також засобів БпЛА.

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Теги: Генштаб машини військові безпілотник дрон

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