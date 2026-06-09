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180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026
Ситуація на фронті 9 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 9 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 69 авіаційних ударів – скинув 199 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6209 дронів-камікадзе та здійснив 2170 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 червня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 26 окупантів та поранено 16. Знищено шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, дві реактивні системи залпового вогню та один пункт управління БпЛА. Пошкоджено три артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та один пункт управління БпЛА загарбників. Знищено або подавлено 245 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири бойових зіткнення, один бій триває. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб та здійснив 42 обстріли, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував рубежі наших підрозділів біля:

  • Приліпки
  • Западного
  • Стариці
  • Охрімівки

Одне боєзіткнення триває.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував наші позиції у районах Шийківки та Петропавлівки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбили дев'ять спроб загарбників просунутися біля:

  • Борової
  • Червоного Ставу
  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Озерного
  • Лиману
  • Діброви

Два боєзіткнення тривають.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу:

  • Закітного
  • Різниківки
  • Кривої Луки
  • Рай-Олександрівки
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Никифорівки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші захисники відбивали 13 атак поблизу:

  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • Костянтинівки
  • Плещіївки
  • Миколайпілля

Одне боєзіткнення триває. 

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Шахового
  • Золотого Колодязя
  • Вільного
  • Білицького
  • Родинського
  • Шевченка
  • Гришиного
  • Сергіївки
  • Котлиного
  • Удачного
  • Новопавлівки
  • Нового Донбасу
  • Никанорівки
  • Новоолександрівки
  • Звірового
  • Покровська
  • Молодецького
  • Новосергіївки
180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Олександрограда.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 16 атак окупантів у районах:

  • Рибного
  • Воздвижівки
  • Різдвянки
  • Добропілля
  • Залізничного
  • Гуляйпільського
  • Гіркого
  • Оленокостянтинівки
  • Верхньої Терси
  • Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районах Степового, Степногірська та Малої Токмачки.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник наступальних дій не проводив.

180 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1567-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Донбас Генштаб Слов’янськ Покровськ

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