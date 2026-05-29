Останній дзвоник на окупованих територіях. Ворог прямо на лінійці агітує молодь йти до війська

Прямо під час святкових заходів вербувальники проводили з випускниками індивідуальні бесіди

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Цього року основний акцент окупанти зробили на вербуванні випускників до підрозділів безпілотників

Ворожа адміністрація на тимчасово окупованих територіях України перетворила шкільні свята «останнього дзвоника» на черговий етап військової агітації та відбору молоді до лав російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланянм на Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація перетворила «останні дзвоники» у школах на черговий етап військової агітації та відбору молоді до лав збройних сил Росії. Цього року основний акцент окупанти зробили на вербуванні випускників до підрозділів безпілотників», – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

У Центрі нацспротиву зазначають, ще до закінчення навчання колаборанти серед педагогів та директори шкіл передали представникам міноборони Росії і спецслужб списки «перспективних» учнів. До них потрапили підлітки, які відвідували мілітарні гуртки, уроки керування дронами чи заняття з так званого «захисту вітчизни».

Щоб усунути будь-який контроль з боку родин, окупанти заборонили батькам бути присутніми на урочистостях. Військові пояснили це «антитерористичними заходами», проте реальна мета полягала в повній ізоляції дітей.

Прямо під час святкових заходів та одразу після них вербувальники проводили з випускниками індивідуальні «співбесіди». Підліткам без присутності батьків обіцяли:

Безкоштовне навчання в університетах Росії.

Пільги при вступі до військових структур.

Російська армія намагається залучити українську молодь до війни ще до моменту отримання шкільних атестатів. Таким чином, Кремль системно перетворює освіту на окупованих територіях на інструмент формування нового мобілізаційного резерву для своїх збройних сил.

«Окупанти дедалі активніше використовують систему освіти на тимчасово окупованих територіях як інструмент підготовки нового мобілізаційного резерву для армії РФ. Українських дітей змалечку залучають до мілітарних програм, а випускників уже відкрито намагаються спрямувати до військових структур та підрозділів безпілотників», – кажуть у Центрі національного спротиву.

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

До слова, у столичних закладах освіти також офіційно завершився навчальний рік – для школярів пролунав останній дзвоник. Цьогоріч випускні класи у Києві закінчують майже 20 тис. учнів, які вже готуються до складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який привітав випускників, їхніх батьків та педагогів.