Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю: пʼятеро загинули

Іван Федоров: кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 20 людей

У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще 20 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі атаки

Тривога в Запоріжжі пролунала після півночі, коли моніторингові Telegram-канали зафіксували рух балістичних цілей у бік обласного центру. За попередніми даними, по місту та області росіяни застосували від трьох до чотирьох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, а також щонайменше чотири керовані авіабомби. Не виключають, що для удару могли використати балістичну ракету KN-23 північнокорейського виробництва, запущену з території Воронезької області РФ.

Близько першої години ночі Федоров повідомив про перші наслідки: пошкоджені житлові будинки, нежитлові будівлі, знеструмлення та пожежі в місті.

«Екстрені служби вже працюють», – зазначили в Запорізькій ОВА.

Згодом стало відомо, що ворог поцілив по промислових об'єктах та інфраструктурі – пошкоджено гаражний кооператив і низку нежитлових будівель. Медики надавали допомогу постраждалим просто на місцях ударів.

Кількість жертв зростала протягом ночі

Спершу йшлося про двох поранених, згодом – про дев'ятьох. Станом на 02:08 Федоров підтвердив: п'ятеро запоріжців загинули, ще 20 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Точний перелік пошкоджених об'єктів і остаточна кількість постраждалих можуть уточнюватися – рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місцях прильотів.

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Це вже не перша атака РФ за добу на обласний центр: зранку 10 серпня окупанти також скидали керовані авіабомби на Запоріжжя, тоді щонайменше троє людей дістали поранення. Подібні комбіновані обстріли з масованим застосуванням КАБів фіксували в місті й раніше – зокрема наприкінці липня, коли загинула жінка.

Нагадаємо, 9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл.