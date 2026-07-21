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188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026
Ситуація на фронті 21 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 21 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6483 дрони-камікадзе та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. 

Новини війни в Україні

21 липня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 25 окупантів, вісім поранено. Знищено один танк, чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 22 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог здійснив чотири штурмові дії, завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

  • Гоптівки
  • Козачої Лопані
  • Графського
  • Артільного

Два боєзіткнення тривають.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік:

  • Шийківки
  • Лиману
  • Ставків
  • Озерного

Шість атак тривають.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у бік Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили шість атак у районах:

  • Часового Яру
  • Міньківки
  • Маркового
  • у бік Іжевки
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • Софіївки
  • у бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки й Кучерового Яру
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Удачного
  • Родинського
  • Гришиного
  • у бік Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у бік:

  • Воздвижівки
  • Гуляйпільського
  • Косівцевого
  • Верхньої Терси

Один бій триває.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026 фото 12

До слова, нині триває 1609-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ фронт ворог штурм

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