188 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 липня 2026

Лінія фронту станом на 21 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 65 авіаційних ударів із застосуванням 192 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6483 дрони-камікадзе та здійснив 2334 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

21 липня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 25 окупантів, вісім поранено. Знищено один танк, чотири одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та 22 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог здійснив чотири штурмові дії, завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

Гоптівки

Козачої Лопані

Графського

Артільного

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік:

Шийківки

Лиману

Ставків

Озерного

Шість атак тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у бік Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили шість атак у районах:

Часового Яру

Міньківки

Маркового

у бік Іжевки

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 22 ворожих штурми у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Русиного Яру

Софіївки

у бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки й Кучерового Яру

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Удачного

Родинського

Гришиного

у бік Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у бік:

Воздвижівки

Гуляйпільського

Косівцевого

Верхньої Терси

Один бій триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

До слова, нині триває 1609-й день повномасштабної війни.