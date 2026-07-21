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Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року
Триває 1609-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника

За минулу добу зафіксовано 217 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів-камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 3

Ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 4

Окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямках Шийківки, Дробишевого та Новоселівки. Спроби вклинитися в українську оборону відбито.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив 30 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Калеників та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 6

Окупанти шість разів атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 7

Зафіксовано чотирнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Шевченка, Нового Шахового, Вільного, Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Мирного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Вороне, Олександроград та Тернове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 10

Окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Малих Щербаків та Білогір'я.

Нагадаємо, триває 1609-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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