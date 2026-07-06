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Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України

20 серпня 2025 року окупант Костянтин Левін був знищений захисниками України на Донеччині

Сили оборони знищили російського окупанта Костянтина Левіна. Про це повідомляє «Главком».

Костянтин Левін народився 5 липня 2002 року у місті Ханти-Мансійську.

Близько 7 років Костя професійно займався біатлоном, входив до складу збірної Ханти-Мансі́ського автономного округу – Югри, став кандидатом у майстри спорту. Був переможцем та призером всеросійських змагань.

У 2019 році на першості Росії з літнього біатлону серед юнаків та дівчат 18-19 років здобув срібло у крос-естафеті.

У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України.

Окупант вибрав собі позивний «Фішер». Він служив розвідником в окремій бригаді спеціального призначення ГРУ ВДВ.

20 серпня 2025 року окупант Костянтин Левін був ліквідований захисниками України на Донеччині.

Прощання з ним відбулося наприкінці грудня 2025 року.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: росія окупанти біатлон війна смерть

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