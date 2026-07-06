Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
20 серпня 2025 року окупант Костянтин Левін був знищений захисниками України на Донеччині
Сили оборони знищили російського окупанта Костянтина Левіна. Про це повідомляє «Главком».
Костянтин Левін народився 5 липня 2002 року у місті Ханти-Мансійську.
Близько 7 років Костя професійно займався біатлоном, входив до складу збірної Ханти-Мансі́ського автономного округу – Югри, став кандидатом у майстри спорту. Був переможцем та призером всеросійських змагань.
У 2019 році на першості Росії з літнього біатлону серед юнаків та дівчат 18-19 років здобув срібло у крос-естафеті.
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України.
Окупант вибрав собі позивний «Фішер». Він служив розвідником в окремій бригаді спеціального призначення ГРУ ВДВ.
20 серпня 2025 року окупант Костянтин Левін був ліквідований захисниками України на Донеччині.
Прощання з ним відбулося наприкінці грудня 2025 року.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Коментарі — 0