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Через нічну атаку РФ повністю знищено склад магазину MOYO: заява компанії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через нічну атаку РФ повністю знищено склад магазину MOYO: заява компанії
Наслідки удару по складах компанії Moyo
фото: пресслужба Moyo

Внаслідок нічної атаки жертв серед співробітників компанії немає

Унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Про це повідомила адміністрація компанії, інформує «Главком».

Повідомляється, що з ночі на місці влучання продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Внаслідок нічної атаки жертв серед співробітників немає.

Пожежа на місці влучання
Пожежа на місці влучання
фото: пресслужба Moyo

«Найголовніше – люди живі. Попереду багато роботи. Спочатку – подолати наслідки. Потім – відновити роботу. Ми починаємо з тієї точки, в якій опинилися сьогодні. Ми втратили склад. Але не втратили команду, не втратили віру та бажання працювати далі», – наголосили у компанії.

До ліквідації пожежі залучено авіацію
До ліквідації пожежі залучено авіацію
фото: пресслужба Moyo

Як працюватиме магазин та що робити клієнтам:

  • Рітейлер продовжує приймати нові замовлення на ті товари, які зараз відображаються в наявності на сайті.
  • Клієнтів, які встигли зробити замовлення до удару, просять поставитися до ситуації з розумінням і дати компанії трохи часу. Співробітники зроблять усе можливе, щоб відвантажити товар, щойно з'явиться така можливість, або ж повернути кошти.

У компанії запевнили, що попри важкі втрати, вони налаштовані крок за кроком відновити роботу разом із партнерами та командою.

Ліквідація пожежі триває
Ліквідація пожежі триває
фото: пресслужба Moyo

«Ми обов’язково вистоїмо. І обов’язково відбудуємо все, що зруйнував ворог. Ворог, який горітиме в пеклі», – додали в компанії.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

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Теги: Київ бізнес обстріл рятувальники магазин втрати ворог

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