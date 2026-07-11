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РФ відкрила справу проти українського співака та оголосила його в розшук

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Артист неодноразово організовував благодійні концерти для збору коштів на потреби Сил оборони
фото з відкритих джерел

Окупанти інкримінують Артему Пивоварову фінансування ЗСУ та погрожують 20 роками ув'язнення

Фейкова проросійська влада Харківської області відкрила кримінальну справу проти українського співака Артема Пивоварова та оголосила артиста в розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Пивоварова у Facebook.

У чому звинувачують артиста

Окупанти інкримінують Пивоварову одразу кілька «злочинів»: дискредитацію Збройних сил РФ, фінансування збройних формувань України, систематичну підтримку українських збройних формувань, заяви на концертах щодо підтримки дій ЗСУ та важливості допомоги військовослужбовцям, а також закупівлю й передачу військового обладнання та засобів захисту на потреби українських підрозділів. За цими «злочинами» артисту погрожують 20 роками ув'язнення.

За твердженням окупаційного «управління внутрішніх справ», Пивоваров нібито перераховує кошти, зібрані на концертах, на потреби підрозділів ГУР МО України, відкрито заявляє про підтримку ЗСУ під час виступів і закуповує обладнання та засоби захисту для військових.

Хто такий Артем Пивоваров

Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року у Вовчанську на Харківщині. Із перших тижнів повномасштабного вторгнення він почав давати концерти для військових та збирати кошти на потреби ЗСУ: за час війни артист передав захисникам близько десятка автомобілів, а також мобільний госпіталь вартістю $250 тис. Його благодійні концерти в Україні та Європі, зокрема виступ на стадіоні «Ювілейний» у Бучі, незмінно мають на меті збір коштів для армії. У 2025 році Пивоваров отримав звання Заслуженого артиста України.

Рідне місто артиста нині залишається під окупацією – там і досі перебуває його родина, а сам Пивоваров неодноразово розповідав, що щодня чекає на визволення Вовчанська.

Нагадаємо, тиждень тому та сама окупаційна «влада» Харківщини вигадала подібну кримінальну справу проти гурту «Жадан і Собаки» – музикантів так само звинуватили у фінансуванні ЗСУ та «дискредитації» армії РФ через збір понад 2,2 млн грн на потреби Нацгвардії. До слова, фронтмена гурту Сергія Жадана окупанти оголосили в розшук ще раніше – за службу в підрозділі «Хартія».

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Теги: окупанти фінансування Харківщина артист влада розшук Сергій Жадан Артем Пивоваров

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