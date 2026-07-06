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214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026
ЗСУ відбивають масовані атаки РФ на ключових напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 6 липня 2026. Зведення Генштабу

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі й техніці та ефективно знищуючи їхній наступальний потенціал на всіх напрямках.

Наразі відомо, що з початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб. Крім того, росіяни залучили для ударів 5733 дронів-камікадзе та здійснив 2208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 липня на фронті відбулося 214 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найзапекліші бої протягом доби точилися на Покровському напрямку, де російські війська здійснили 32 штурми. Окупанти намагалися прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках, однак Сили оборони відбили атаки та завдали ворогу відчутних втрат. За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 33 російських військових, ще 16 поранено, знищено техніку, пункт управління безпілотниками, десятки укриттів, а також знищено або придушено 239 ворожих дронів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках протягом доби українські захисники відбили вісім атак російських військ, при цьому два боєзіткнення станом на вечір ще тривали. Ворог також інтенсивно обстрілював позиції Сил оборони та прикордонні населені пункти, здійснивши 27 вогневих ударів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Стариці та у бік населених пунктів Волохівка, Ізбицьке, Чайківка. Два боєзіткнення досі тривають.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводив.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

На Лиманському напрямку російські війська не припиняють штурмових дій, намагаючись прорвати українську оборону. Протягом доби Сили оборони відбили 11 атак окупантів у районах Ямполя, Надії, Новоселівки та в напрямку Борової, Ставків, Дробишевого, Лимана, Озерного і Діброви.

Наразі три бойові зіткнення досі тривають.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують активно штурмувати позиції українських захисників. Протягом доби Сили оборони успішно відбили 25 атак противника поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та в напрямку Степанівки, Торецького, Кучерового Яру й Вільного.

Ще один бій на цій ділянці фронту триває.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів:

  • Никанорівка;
  • Родинське;
  • Дорожнє;
  • Новоолександрівка;
  • Гришине;
  • Котлине;
  • Удачне;
  • Новомиколаївка;
  • Філія.

Крім того, наступ зафіксовано в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Сергіївка й Новопідгородне.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Олександрограда, Тернового та Калинівського.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та в районі Малих Щербаків.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

214 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 6 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, на 1594-й день повномасштабної війни російські війська не припиняють масованих штурмів українських позицій – лише за добу на фронті відбулося 295 бойових зіткнень, а найгарячішим залишається Покровський напрямок. Водночас Сили оборони України завдали ударів по районах зосередження окупантів, продовжуючи виснажувати їхній наступальний потенціал та завдавати значних втрат у живій силі й техніці.

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Теги: ЗСУ фронт наступ Генштаб ворог росія

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