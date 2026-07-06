Україні більше не потрібні ракети Taurus? Міністр оборони Німеччини оцінив ситуацію на фронті

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна більше не потребує ракет Taurus

Борис Пісторіус заявив, що зараз головним пріоритетом для союзників має стати фінансова підтримка Києва, а не постачання далекобійних ракет

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна наразі більше не потребує німецьких далекобійних ракет Taurus. За його словами, нині ключовим завданням партнерів є забезпечення Києва необхідним фінансуванням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Пісторіус нагадав, що Україна має отримати кошти в межах кредитної програми Європейського Союзу, а також із фонду підтримки обсягом близько €70 млн. Він додав, що внесок Німеччини до цього механізму стане одним із найбільших.

Окремо глава Міноборони ФРН прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, попри те, що лінія бойового зіткнення залишається переважно стабільною, українські військові успішно завдають ударів по російських нафтопереробних заводах і логістичних об'єктах, що приносить відчутний результат.

«Так добре, як зараз (на фронті – ред.), ще не було ніколи... Подекуди лінія фронту зміщується на кілька кілометрів то в один, то в інший бік, але щоразу це супроводжується неймовірними втратами російських військ», – заявив Пісторіус.

На думку міністра, саме тому сьогодні західним партнерам варто зосередитися на фінансовому забезпеченні України, а не на дискусіях про передачу ракет Taurus.

Нагадаємо, Велика Британія вирішила використати український досвід під час створення нового військового підрозділу, який відповідатиме за прискорене впровадження безпілотних технологій у Збройних силах. Нове формування створюватимуть за зразком українських Сил безпілотних систем у межах Оборонного інвестиційного плану, представленого прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Документ передбачає інвестиції у розмірі 5 млрд фунтів стерлінгів у розвиток безпілотників та автономного озброєння. Водночас британський підрозділ не стане окремим видом військ: до його складу увійдуть представники Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських військово-повітряних сил та Королівської морської піхоти.