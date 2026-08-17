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У Чернігові понад 10 тис. людей залишилися без світла після російської атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Чернігові понад 10 тис. людей залишилися без світла після російської атаки
фото: «Укренерго»

Енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація

Сьогодні, 17 серпня, росіяни вдарили по енергооб'єкту в Чернігові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АТ «Чернігівобленерго».

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Зокрема, «Укренерго» додало, що внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

«Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години найбільшого навантаження на енергосистему – з 18:00 до 22:00», – наголосила компанія.

До слова, також у ніч проти 13 серпня російські окупаційні війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа, пошкоджено гаражі та території підприємств.

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Теги: енергетика електроенергія Чернігів

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