Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 атак
За минулу добу на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська здійснили 96 авіаційних ударів, під час яких скинули 292 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 8825 дронів-камікадзе та здійснили 2913 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби ворог двічі штурмував позиції Сил оборони. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 48 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямках Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев'яківки.
На Куп’янському напрямку
Російські війська двічі атакували у напрямках Новоосинового та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти дев'ять разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ставків та Діброви, а також у напрямках Греківки та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив 33 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку
Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 16 атак у районах Русиного Яру, Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, а також у напрямках Олександро-Шультиного та Степанівки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 30 атак противника. Найзапекліші бої точилися поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямках Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках Воскресенки, Новогригорівки, Олександрограда та Вербового.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти 21 раз атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу Рибного, Залізничного та Новоселівки, а також у напрямках Чарівного, Привільного, Гіркого, Різдвянки та Копанів.
На Оріхівському напрямку
Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Плавнів.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0