Карта бойових дій в Україні станом на 6 липня 2026 року

В Україні триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні

На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 6 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 96 авіаційних ударів, під час яких скинули 292 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 8825 дронів-камікадзе та здійснили 2913 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 37 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог двічі штурмував позиції Сил оборони. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 48 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці та Вільчі, а також у напрямках Лимана, Радьківки, Хатнього, Ізбицького та Шев'яківки.

На Куп’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська двічі атакували у напрямках Новоосинового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти дев'ять разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ставків та Діброви, а також у напрямках Греківки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 33 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак у районах Русиного Яру, Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, а також у напрямках Олександро-Шультиного та Степанівки.

На Покровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 30 атак противника. Найзапекліші бої точилися поблизу Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у напрямках Мирного, Новопавлівки, Шевченка, Котлиного, Новопідгородного, Кучерового Яру, Вільного, Нового Донбасу, Дорожнього, Гришиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках Воскресенки, Новогригорівки, Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 21 раз атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу Рибного, Залізничного та Новоселівки, а також у напрямках Чарівного, Привільного, Гіркого, Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Плавнів.

На Придніпровському напрямку

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1594-й день повномасштабної війни в Україні.