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Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині
Рятувальники не постраждали
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль

Росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у місті Марганець на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником», – йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині фото 1
Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині фото 2
Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині фото 3

Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. За даними рятувальників, особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, уночі 17 серпня російська терористична армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждало чотири людини, троє з яких госпіталізовані.

Також упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Росіяни застосовували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також здійснював обстріли з артилерії.

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Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

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