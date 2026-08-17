Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині
Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль
Росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі у місті Марганець на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Через ворожий обстріл у місті Марганець Нікопольського району зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти цинічно завдали повторного удару безпілотником», – йдеться у повідомленні.
Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. За даними рятувальників, особовий склад не постраждав.
Нагадаємо, уночі 17 серпня російська терористична армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок цього постраждало чотири людини, троє з яких госпіталізовані.
Також упродовж минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Росіяни застосовували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також здійснював обстріли з артилерії.
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