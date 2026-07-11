215 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 липня 2026

Лінія фронту станом на 11 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів із застосуванням семи ракет та 60 авіаційних ударів – скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе та здійснив 2134 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 липня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 48 окупантів та поранено 25. Знищено одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 257 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог провів три атаки, одна з яких триває. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснили 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Лиману

Григорівки

Караїчного

Іванівки

Малого Бурлука

Стариці

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони в напрямку:

Борівської Андріївки

Куп'янська

Петропавлівки

Подолів

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися в районах Дружелюбівки, Ставків та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників просунутися вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять ворожих штурмів у районах:

Федорівки Другої

Малинівки

Никифорівки

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру. Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Гришиного

Кучерового Яру

Шахового

Софіївки

Білицького

Никанорівки

Дорожнього

Нового Донбасу

Родинського

Сергіївки

Кам'янки

Котлиного

Молодецького

Удачного

Новопідгородного

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак окупантів у районах:

Солодкого

Гуляйпільського

Добропілля

Гіркого

Цвіткового

Воздвижівки

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог активності не проявляв.

Нагадаємо, 10 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 29 атак. Нині триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.