Президент заявив, що РФ втратила ініціативу на деяких напрямках фронту

Зеленський наголосив, що ситуація на фронті змінюється на користь України

Російська терористична армія втратила ініціативу на деяких напрямках на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у конференції Reuters Next, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

За словами глави держави, ситуація на фронті змінюється на користь України: «Я думаю, що ситуація справді змінюється. На полі бою, як я вже казав, Росія втратила ініціативу на деяких напрямках. Вони атакували нас. Вони здійснювали наступальні дії на 12 напрямках. Ми це бачили. І вони втратили ініціативу майже на всіх цих напрямках, лише на двох чи трьох вона у них ще залишається».

Водночас, як наголосив Зеленський, окупанти мають значні ресурси: «У них усе ще багато, тобто величезна кількість солдатів, величезна кількість усього. Але вони там сповільнилися. А на інших напрямках вони справді втратили ініціативу. І ми її перехопили».

Президент наголосив, на окремих ділянках фронту українські сили досягають успіхів.

«Також на двох-трьох напрямках ми зараз успішніші. Наприклад, цього місяця ми звільнили 100 кілометрів на одному напрямку», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.