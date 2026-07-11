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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року
В Україні триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів

За минулу добу на фронті зафіксовано 283 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 1

Минулої доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 2

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 3

Наступальних дій противника не зафіксовано. 

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 4

Противник 23 рази намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки. 

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 9

Ворог двічі атакував у районі Тернового. 

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня 2026 року фото 11

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки. 

Нагадаємо, триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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