Росія вдарила по Дніпропетровщині: є поранений, пошкоджено підрозділ ДСНС (фото)

Росіяни вдарили по Дніпропетровській області. Постаждала людина

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, місцева пожежна частина. Відомо, що одна людина поранена

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів поранення отримав 60-річний чоловік, також пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Про це пише «Главком».

«Ворог завдав авіаудару по Васильківській громаді. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Рятувальники не постраждали. На місці удару зайнявся зруйнований житловий будинок», – йдеться у повідомленні ДСНС.

4 фото На весь екран





Росія пошкодила будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Дніпропетровщині ДСНС

У Божедарівській громаді Кам’янського району через обстріли сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

Також російські атаки пошкодили житлові будинки, підприємства, транспорт та об’єкти інфраструктури у Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах.

Як повідомляв «Главком» російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей.

Нагадаємо, російські війська здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 56 населених пунктів регіону, а поранення дістали семеро людей. Для атак окупанти застосовували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Найбільше ударів було завдано саме дронами – загалом російська армія використала 769 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони.