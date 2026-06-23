Росія вдарила по Дніпропетровщині: є поранений, пошкоджено підрозділ ДСНС (фото)
Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, місцева пожежна частина. Відомо, що одна людина поранена
Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів поранення отримав 60-річний чоловік, також пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Про це пише «Главком».
«Ворог завдав авіаудару по Васильківській громаді. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. Рятувальники не постраждали. На місці удару зайнявся зруйнований житловий будинок», – йдеться у повідомленні ДСНС.
У Божедарівській громаді Кам’янського району через обстріли сталася пожежа на території приватного домоволодіння.
Також російські атаки пошкодили житлові будинки, підприємства, транспорт та об’єкти інфраструктури у Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах.
Як повідомляв «Главком» російські війська протягом доби, з ранку 22 червня до ранку 23 червня, завдали майже 50 ударів по Сумській області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти у 13 територіальних громадах, постраждали дев’ятеро людей.
Нагадаємо, російські війська здійснили 1050 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися 56 населених пунктів регіону, а поранення дістали семеро людей. Для атак окупанти застосовували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Найбільше ударів було завдано саме дронами – загалом російська армія використала 769 БпЛА різних типів, переважно FPV-дрони.
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