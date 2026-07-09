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СБУ повідомила про затримання агентки ФСБ на Черкащині

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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СБУ повідомила про затримання агентки ФСБ на Черкащині
Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ
фото: СБУ

У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служби безпеки України затримала на Черкащині агентку ФСБ, яка, за даними слідства, збирала інформацію для підготовки нових ракетно-дронових ударів РФ по регіону. Їй повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє пресслужба СБУ, інформує «Главком».

Слідством встановлено, що підозрюваною є безробітна мешканка Черкащини, яку завербували через Телеграм, де вона шукала можливість швидкого заробітку.

«За інструкцією ФСБ агентка відстежувала розташування українських військ та енергетичних об’єктів. Встановлено, що російська спецслужба доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства, по якому ворог готував повторний удар. А у разі виявлення потенційних «цілей» жінка фотографувала їх з прив’язкою до місцевості», – повідомляють в СБУ.

Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з російською спецслужбою.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що раніше СБУ було затримано безробітну мешканку селища Антонівка, що поблизу Херсона за підозрою в колабораційній діяльності. За даними даними слідства вона активно підтримувала окупаційний режим та організовувала фейковий «референдум» під час захоплення Херсонщини. А під час тимчасової окупації населеного пункту вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: референдум слідство державна зрада ворог зрада СБУ

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