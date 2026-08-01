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Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Вночі Україна збила лише одну балістичну ракету з 27 через дефіцит Patriot
фото: ДСНС

Під час масованої російської атаки в ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників

Українським силам вдалося збити лише одну балістичну ракету через нестачу перехоплювачів для систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

За словами президента, основним напрямком удару став Київ. Водночас під обстрілами також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

«Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя», – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що в Києві та області триває ліквідація наслідків нічної атаки. За його словами, пошкоджено 18 житлових будинків, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури. Станом на цей час відомо про дев'ятьох загиблих. Ще десятки людей зазнали поранень і отримують необхідну медичну допомогу.

Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити постачання засобів протиракетної оборони, наголосивши, що вони потрібні Україні вже зараз. «Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, системи Patriot відіграють критично важливу роль у захисті українського неба, оскільки є одним із небагатьох засобів, здатних ефективно збивати російські балістичні ракети.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. «Не впевнений. Ми розглядаємо це питання», – сказав американський президент. Він пояснив, що Вашингтон дуже обережно підходить до передачі ліцензій на виробництво озброєння.

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Теги: Київ обстріл російська ракета балістичні ракети Повітряні сили ЗСУ

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