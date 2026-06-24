Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 червня 2026 року

Ніч на 24 червня окупований Крим зустрів серією потужних вибухів від Сімферополя до Севастополя – ціле місто залишилося без електропостачання. Тим часом Росія завдала удару по Балаклії на Харківщині, де загинула людина. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 червня.

Серія вибухів накрила Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя

Вночі окупованим Кримом прокотилася серія потужних вибухів – від Сімферопольського району до Севастополя. Мобільні вогневі групи збивали безпілотники, у кількох районах спалахнули пожежі, атака тривала кілька годин. Підтверджено удар по Сімферопольській ГРЕС, що покриває близько 40% потреб міста в теплі. У Бахчисараї спалахнули склади бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Найбільш відчутні наслідки – у Севастополі: після трьох влучань по головній електропідстанції міста спалахнула масштабна пожежа, і все місто залишилося без світла.

Росія вдарила по Балаклії: загинула людина

Окупанти завдали удару по приватній житловій забудові Балаклії на Харківщині. За словами очільника міської військової адміністрації, ворог вкотре атакував мирне населення громади – під обстріл потрапили приватні житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна зазнала гострої реакції на стрес.

Туск визнав антиукраїнські настрої поляків

Прем'єр-міністр Польщі визнав зростання антиукраїнських настроїв серед своїх громадян і закликав не роздмухувати конфлікт між двома народами.

Сенат США зобов'язав Трампа вивести війська з іранського конфлікту

Американський Сенат ухвалив рішення, яке зобов'язує президента вивести військові сили США з конфлікту навколо Ірану.

Путін посилив тиск на Лукашенка для відкриття другого фронту

За даними WSJ, Путін посилив тиск на Лукашенка, вимагаючи відкриття другого фронту проти України з території Білорусі.

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