Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 червня 2026 року

Ніч на 24 червня окупований Крим зустрів серією потужних вибухів від Сімферополя до Севастополя – ціле місто залишилося без електропостачання. Тим часом Росія завдала удару по Балаклії на Харківщині, де загинула людина. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 червня.

Серія вибухів накрила Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя

Вночі окупованим Кримом прокотилася серія потужних вибухів – від Сімферопольського району до Севастополя. Мобільні вогневі групи збивали безпілотники, у кількох районах спалахнули пожежі, атака тривала кілька годин. Підтверджено удар по Сімферопольській ГРЕС, що покриває близько 40% потреб міста в теплі. У Бахчисараї спалахнули склади бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Найбільш відчутні наслідки – у Севастополі: після трьох влучань по головній електропідстанції міста спалахнула масштабна пожежа, і все місто залишилося без світла.

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня фото 1

Росія вдарила по Балаклії: загинула людина

Окупанти завдали удару по приватній житловій забудові Балаклії на Харківщині. За словами очільника міської військової адміністрації, ворог вкотре атакував мирне населення громади – під обстріл потрапили приватні житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна зазнала гострої реакції на стрес.

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня фото 2

Туск визнав антиукраїнські настрої поляків

Прем'єр-міністр Польщі визнав зростання антиукраїнських настроїв серед своїх громадян і закликав не роздмухувати конфлікт між двома народами.

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня фото 3

Сенат США зобов'язав Трампа вивести війська з іранського конфлікту

Американський Сенат ухвалив рішення, яке зобов'язує президента вивести військові сили США з конфлікту навколо Ірану.

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня фото 4

Путін посилив тиск на Лукашенка для відкриття другого фронту

За даними WSJ, Путін посилив тиск на Лукашенка, вимагаючи відкриття другого фронту проти України з території Білорусі.

Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня фото 5

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: пожежа конфлікт ворог населення місто Сенат США SpaceX військові обстріл Севастополь путін міністр росія Крим стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
24 травня, 15:59
Володимир Путін під час військових навчань
Путін дозволив використовувати армію для захисту заарештованих за кордоном росіян
25 травня, 19:32
Ворог використовує незвичний камуфляж у вигляді чорних і білих смуг
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
1 червня, 08:07
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вважає реалістичним завершення активної фази війни до зими
Буданов оцінив шанси завершення активної фази війни до листопада
1 червня, 20:05
Юсов наголосив, що Кремль змушений постійно шукати нові способи поповнення війська через великі втрати на фронті
Додатковий виклик для Путіна. Українська розвідка повідомила про проблеми окупантів на фронті
1 червня, 19:45
Іващенко зустрівся з президентом
Президент назвав один із ключових напрямків майбутніх російських ударів
2 червня, 18:12
Розмір бюджетних видатків більше не оприлюднюватимуться в публічному просторі Росії
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
Жінка публічно вихваляла російські збройні формування
СБУ затримала зрадницю, яка пропагувала приєднання Херсонщини до Росії
17 червня, 11:19
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 
18 червня, 10:33

Події в Україні

Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 24 червня 2026
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
Серія вибухів накрила Крим, Туск закликав не роздмухувати конфлікт: головне за ніч 24 червня
Росія вдарила по Балаклії: загинула людина
Росія вдарила по Балаклії: загинула людина
Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя
Серія вибухів накрила окупований Крим: пожежі від Сімферополя до Севастополя

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua