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Загроза ракетних ударів з моря залишається високою, – Братчук

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза ракетних ударів з моря залишається високою, – Братчук
Окупанти можуть атакувати Україну «Калібрами» з чотирьох носіїв
фото ілюстративне

Рашисти тримають напоготові 28 високоточних снарядів

У Чорному морі російські загарбники тримають 28 крилатих ракет типу «Калібр». Загроза ракетних ударів по території Україні і надалі залишається високою. Про це повідомив речний Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Загроза нанесення ракетних ударів не зникла – її рівень високий», – каже Братчук.

Оперативне командування «Південь» зазначає, що у Чорному морі роздуває шторм, тож 12 кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак, чотири носії «Калібрів», в тому числі один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів.

Нагадаємо, вчора, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в Києві. Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській і Кіровоградській областях – по 12. Запорізька та Дніпропетровська області – 11 разів. Харківська та Черкаська області – 10 та 9 разів. В інших регіонах була менша кількість. Найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області – 14 годин та 4 хвилини. 

За минулу добу рашисти обстріляли 58 населених пунктів.

Теги: Чорне море ракета війна в Україні

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