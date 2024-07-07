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€40 млрд допомоги від НАТО. Експерт розповів про «підводні камені» для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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€40 млрд допомоги від НАТО. Експерт розповів про «підводні камені» для України
На саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення військового потенціалу України. 
фото з відкритих джерел

Країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році

Напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, на якому Україні, як її попередили заздалегідь, не варто очікувати на запрошення до альянсу, до Києва все ж надійшли оптимістичні новини. За неофіційною інформацією Reuters, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара у коментарі «Главкому» відзначив еволюцію НАТО, яке з початку широкомасштабного вторгнення не надавало Україні жодної летальної допомоги, побоюючись міфічної ескалації. У той же час, виділення грошей має певні «підводні камені», упевнений експерт.

«Нинішній підхід, звісно, є цікавим і еволюційним, хоча найкращим варіантом було б, якби американці продовжували своє лідерство в нашій підтримці і надалі, – вважає Хара. – Бо як працюватиме «натівська» бюрократія – невідомо, на відміну від міністра оборони США, який доволі активно тиснув на союзників, щоб вони швидко і багато чого нам давали. Але, звісно, ці гроші і зобов’язання партнерів підтримувати нас на перспективу нам дуже потрібні. І було б добре, якби ці намагання були конвертовані в конкретне озброєння та боєприпаси, які нам необхідні вчасно», – пояснив Олександр Хара.

Нагадаємо, що на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. 

До слова, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки. 

Як повідомлялося, перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. 

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