Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
Точна дата прибуття винищувачів в Україну поки що тримається в таємниці
фото: Міноборони Норвегії

Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту, повідомляє De Telegraaf.

«Нідерланди передали 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних атак», – сказала міністерка.

F-16 будуть доставлені в Україну незабаром, але точна дата поки що тримається в таємниці. Палату представників поінформують про це конфіденційно.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа. Перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене «на потік».

Нагадаємо, група демократів Палати представників США закликала Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16. Законодавці на чолі із конгресменом Адамом Шиффом підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів, і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.

До слова, перші літаки F-16, які Україна отримає від партнерів, захищатимуть Харків від російських обстрілів. Про це пише The Guardian.

Як зазначає газета, командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

Читайте також: 

Теги: експорт Нідерланди ліцензія F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші підуть на фінансування виробничих майданчиків та підтримки досліджень у галузі безпілотників
Нідерланди інвестують €54 млн у виробництво дронів задля допомоги Україні – Bloomberg
7 червня, 16:33
Через Монголію у Росію ввозяться товари з Китаю та Японії
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
4 червня, 16:17
У Нідерландах виступають за обмеження кількості мігрантів у країні
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
6 червня, 07:07
Головними пріоритетами Саміту миру у Швейцарії є пошук способів забезпечення ядерної, продовольчої безпеки та повернення військовополонених й депортованих, зокрема, дітей
Саміт миру: перший день. 10 найяскравіших цитат світових лідерів
15 червня, 22:53
Збірна Нідерландів з футболу вирвала перемогу над Польщею в останні 10 хвилин матчу
Євро-2024: Нідерланди здобули вольову перемогу над Польщею
16 червня, 18:20
Європейська рада на саміті у Брюсселі у 2022 році надала Україні статус кандидата в ЄС
Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок
20 червня, 21:46
Рютте сподівається, що буде не гіршим головою НАТО, аніж Єнс Столтенберг
Рютте розповів, коли розпочне роботу на посаді генсека НАТО
21 червня, 08:53
Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
22 червня, 16:16
Обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту
Financial Times назвав незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму
Вчора, 02:44

Політика

Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
Росію не обрано до одного з головних органів ООН
Росію не обрано до одного з головних органів ООН
Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
Санкції проти Білорусі скоротять можливості РФ – глава МЗС Естонії
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
Росія вирішила «налякати» прем’єр-міністра Канади, який пообіцяв Зеленському оборонну підтримку
Молдова розпочала військові навчання за участі резервістів
Молдова розпочала військові навчання за участі резервістів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
9545
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6632
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
5832
Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару
5649
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua