Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України

Точна дата прибуття винищувачів в Україну поки що тримається в таємниці

Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16

Перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту, повідомляє De Telegraaf.

«Нідерланди передали 24 винищувачі F-16 українцям, які відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних атак», – сказала міністерка.

F-16 будуть доставлені в Україну незабаром, але точна дата поки що тримається в таємниці. Палату представників поінформують про це конфіденційно.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа. Перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене «на потік».

Нагадаємо, група демократів Палати представників США закликала Пентагон розширити підготовку українських пілотів винищувачів F-16. Законодавці на чолі із конгресменом Адамом Шиффом підтримали запит України на навчання ще десяти пілотів, і в новому листі просять міністра оборони Ллойда Остіна задовольнити цей запит.

До слова, перші літаки F-16, які Україна отримає від партнерів, захищатимуть Харків від російських обстрілів. Про це пише The Guardian.

Як зазначає газета, командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.