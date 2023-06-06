Росіяни підірвали Каховську ГЕС дистанційно – розвідка

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС

Точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше

Російські окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху – такі факти і докази, безумовно є», – сказав він.

Юсов зауважив, що точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.