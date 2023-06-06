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Скільки коштує пляшка води в Кривому Розі: ціни шокують (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки коштує пляшка води в Кривому Розі: ціни шокують (фото)
Через наплив покупців, підприємці підняли вартість води до рекордних цифр
фото: ХДніпро

У Кривому Розі в десятки разів подорожчала вода

У Кривому Розі через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС в десятки разів подорожчала вода. Відповідні фотографії з’явилися в соцмережах.

Шестилітрова пляшка води в одному з магазинів коштує 239 гривень.
Шестилітрова пляшка води в одному з магазинів коштує 239 гривень.
фото: ХДніпро

Нещодавно місцева влада повідомляла про складну, але контрольовану ситуацію.

 «У Кривому Розі на 30% міста – це Центрально-Міський, частково – Металургійний,  Довгинцівський та Саксаганський райони – вода подається від Карачунів. Тут ризиків немає. На 70% міста – решта районів – вода подається від Каховського водосховища через водосховище «Південне», – розповів міський голова.

За словами Вілкула, влада розуміла ризики ще рік тому, тому підготувалася до цього заздалегідь. Проте паніка у місцевих мешканців все ж таки взяла своє. Громадяни вишиковувалися у величезні черги біля супермаркетів.

Люди стоять у черзі за водою
Люди стоять у черзі за водою
фото: Суспільне

Через такий наплив покупців, підприємці підняли вартість води до рекордних цифр. Так, шестилітрова пляшка води в одному з магазинів коштує 239 гривень.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, пік розливу води із підірваного Каховського водосховища очікується 7 червня.

Теги: ціни вода Каховська ГЕС Кривий Ріг

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