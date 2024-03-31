Окупанти заявили про відновлення наступу на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська здійснили декілька невдалих атак на українські позиції на лівому березі Херсонської області

Російські війська зосереджуються на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку. Також окупанти заявили про відновлення наступу на Сіверському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

30 березня позиційні бої тривали на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Позиційні бої точилися поблизу Синьківки, Тернів і Білогорівки. Речник українського загону, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська продовжують зосереджуватись на наступальних діях на Лиманському напрямку, а останніми тижнями знизили темпи наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Речник заявив, що наразі російські війська проводять поповнення та ротацію невизначених деградованих підрозділів, які брали участь у наступальних операціях на Куп’янському напрямку перед виборами президента Росії 17 березня. Речник додав, що російські війська мають на меті вийти на адмінмежі Луганської області на Лиманському напрямку та східний берег річки Оскіл на Куп’янському напрямку.

Російські джерела стверджували, що нещодавно російські війська відновили наступ на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) і здобули ще не підтверджені територіальні завоювання. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися майже на один кілометр углиб на південний схід від Роздолівки (на південний захід від Сіверська) і отримали сім квадратних кілометрів території.

Міністерство оборони Росії продовжувало стверджувати, що російське Південне угруповання військ захопило Іванівське (на захід від Бахмута), але ISW наразі не знайшов візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви. Позиційні бої тривали в районі Богданівки, Часового Яру та в межах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Російські джерела стверджували, що російські війська просувалися на північний захід і південний захід від Авдіївки 29 і 30 березня. Російський блогер стверджував, що російські частини Південного угруповання військ увійшли на східну околицю Семенівки і просунулися вгору. ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

30 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але не призвели до жодних підтверджених змін на лінії фронту. Позиційні бої тривали в районі Красногорівки та Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Водяного. Також в районі кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, жодна зі сторін не просувалась. Позиційні бої тривали біля Старомайорського та Приютного.

30 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового. Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що на Оріхівському напрямку російські війська завдали шість авіаударів 15 плануючими бомбами.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили декілька невдалих атак на українські позиції на лівому березі Херсонської області, імовірно поблизу Кринок.