У Хмельницькому біля храму, де побили військового, зібрався багатотисячний мітинг

Містяни зібрали вже близько дві тисячі підписів, аби перереєструвати собор у ПЦУ

Люди тримають в руках плакати із написом «РПЦ! Геть із України!»

У Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору, що належить до Московської церкви, зібралось кілька тисяч людей. Вони тримають в руках плакати із написом «РПЦ! Геть із України!», «Поки ти знищуєш ворога на фронті, ворог в тилу знищує тебе» та скандують «Геть московського попа!» , «Одна єдина Соборна Україна». Про це кореспондент «Главкому» повідомляє з місця подій.

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Люди також намагалися поспілкуватися з митрополитом Хмельницьким і Старокостянтинівським Антонієм.

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Ранком у соціальних мережах розповсюджувалося відео з ранішнього богослужіння у соборі, під час якої сталася бійка. На кадрах видно, як священники б’ють та штовхають військового.

Після цього в соціальних мережах з'явився заклик про проведення біля стін храму зборів хмельничан.

Містяни також зібрали вже близько дві тисячі підписів, аби перереєструвати собор у ПЦУ.

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Нагадаємо, у Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж у мережі. Більшість людей стали на захист військового і вимагають вигнати священників із храму.