Аеродром у Криму до та після вибухів: у мережі з’явилися фото

Внаслідок вибухів поблизу залізничної станції «Елеваторна» також сталася пожежа

Внаслідок вибуху у Криму атаковано склад із боєприпасами на аеродромі «Октябрське». Це один з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР. Кадри із ураженим БК показали у Мережі.

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Пропагандисти заявили, що внаслідок вибухів поблизу залізничної станції «Елеваторна» також сталася пожежа. Там призупинили рух потягів.

Водночас гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про спробу «нальоту безпілотників по інфраструктурних об‘єктах Красногвардійського району».

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Нагадаємо, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.