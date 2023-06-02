Петиція про звільнення очільника Мінкульту набрала необхідну кількість голосів

Тепер петицію має розглянути прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це йдеться на сайті звернень до Кабміну.

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Петиція набрала необхідну кількість голосів фото: скріншот з сайту звернень до Кабміну

Петицію створив Юрій Шиян 7 березня. Станом на ранок 2 червня вона набрала 25 224 голоси.

У петиції просять прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв’язку "з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків". Звільнити міністра може лише парламент.

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Нагадаємо, Олександра Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року. До того – з 29 серпня 2019-го до призначення міністром – він був народним депутатом від партії «Слуга Народу» та головою комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики. А перед тим Ткаченко одинадцять років був гендиректором групи каналів «1+1 Media».

Зазначимо, 11 листопада 2021 року міністр культури та інформаційної політики заявив, що подав у відставку. Рішення було спричинене двома факторами: раптовим рішенням Кабміну реструктурувати Держкіно та забрати інституцію з-під опіки Міністерства культури та інформаційної політики; та невеликим бюджетом на розвиток культури. Про це він писав на своїй Facebook-сторінці. А проте, пізніше виявилось, що заява міністра не була зареєстрована.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зізнався, що це він звертався до Європейської мовної спілки щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на «Євробаченні-2023».

До слова, Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram.