У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»

На 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого

У тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».

За даними партизан, на 52-річного уродженця Азербайджану Саламова скоїли напад наприкінці лютого. Кілер розстріляв його просто в автомобілі, зробивши 16 пострілів. Це була вже третя спроба ліквідації Саламова.

«Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину», – повідомляють в «Атеш».

Саламов разом із ще одним власником кафе «Кавказ» Шарифовим Еміном Юсіф огли з початку окупації у 2014 році активно співпрацювали з російськими військами. Вони надавали приміщення для нарад, організовували харчування для військових та особисто займалися вербуванням до загонів «Ахмат» та інших російських підрозділів.

«Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки «кадирівських» бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних путінському режиму елементів», – додають у дописі.

Саме у цьому кафе 30 травня 2022 року під час наради було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова, командира 1-го армійського корпусу армії Росії.

Партизани наголошують, що це місце давно втратило статус цивільного об'єкта, адже функціонує як прикриття для військової та вербувальної діяльності окупантів.

Раніше ЗСУ ліквідували російського футболіста та дитячого тренера.

Також у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.