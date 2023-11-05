Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства

glavcom.ua
На цей момент обидві сторони краще обороняються, ніж наступають. Власне, про це були коментарі Залужного

Максимально тупо провалювати «внутрішній фронт», коли ЗСУ продовжують успішно знищувати ворога на реальному фронті

У середині квітня я написав пост із описом трьох варіантів підсумків наступу:

  1. «Буде швидко»
  2. Наступ буде йти, але йти важко
  3. Наступ буде невдалим

Про закінчення наступу ніхто не повідомляв, бої на півдні продовжуються, робота наших ДРГ на лівому березі Херсонської області йде, але, судячи з динаміки змін на карті, наразі все загрузло.

Причини не повторюватиму, якщо що – можете ще раз прочитати статтю та коментарі Залужного для The Economist.

Генерал Тарнавський називав мінімальною метою наступу взяття Токмака. До нього пройдено десь третину шляху, тож про досягнення мети говорити не доводиться.

Але при цьому не можна сказати, що все пропало. Серйозні втрати техніки ЗСУ мали лише в перший тиждень наступу. Після чого ситуація вирівнялася, і за 5 місяців боїв на півдні осінтери нарахували у російської армії більші втрати, ніж у української. І це при тому, що ми наступали, а вони оборонялися.

Найгіршою ситуацією було б, якби наші бригади самознищилися, а російські резерви змогли перейти у контрнаступ. Цього не сталося.

На цей момент обидві сторони краще обороняються, ніж наступають. Власне, про це були коментарі Залужного.

Загалом, якщо повернутися до квітневого посту, ситуація перебуває біля моїх побоювань:

«Все буде тяжко, а просування виявиться не настільки великим, щоб вразити спраглих до безваріантної перемоги».

Що буде далі загадувати складно. Можна тільки сказати, що і ЗСУ, і російська армія зараз зберігають боєздатність. І незалежно від того, чи рухається лінія фронту, чи ні, можуть завдавати противнику втрати. Бурхливий розвиток fpv-дронів показує, що скільки б не було бронетехніки, дронів все одно більше.

Тому нам потрібно підтримувати ЗСУ, сподіватися на схвалення нового бюджету допомоги Україні в Конгресі США та не наробити дичину у внутрішній політиці.

Нині на перший план виходить психологічна стійкість у суспільстві. Вона у нас останнім часом серйозно кульганула, тому вкотре закликаю всіх не займатися х**нею заради хайпа.

Максимально тупо провалювати «внутрішній фронт», коли ЗСУ продовжують успішно знищувати ворога на реальному фронті.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія фронт втрати контрнаступ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Єгипту негативно висловився щодо планів Ізраїлю
«Готові пожертвувати мільйонами життів»: прем'єр Єгипту зробив скандальну заяву
2 листопада, 10:21
Більшість респондентів-жінок боїться третьої світової війни, а більшість респондентів-чоловіків заявляє, що ні
Чи бояться німці третьої світової війни: результати опитування
1 листопада, 08:04
Трамп у ролі нового президента може скоротити допомогу Україні
Ймовірна перемога Трампа стане проблемою для України, але Європа має план – Washington Post
25 жовтня, 09:20
Начальник Генштабу Герасимов розповів Путіну про перебіг війни
Путін вночі навідався у штаб армії РФ у Ростові (відео)
20 жовтня, 09:07
Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення
ЗСУ потужно відбили атаки ворога на шістьох напрямках
16 жовтня, 18:49
БТР-90 ЗС РФ на полі бою під Авдіївкою
Битва за Авдіївку. Росіяни пішли ва-банк
16 жовтня, 11:50
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
14 жовтня, 23:09
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
Ізраїль показав вбитих та спалених ХАМАС немовлят (фото 18+)
13 жовтня, 14:56
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
СБУ провела багатоетапну операцію в Придністров’ї
6 жовтня, 13:42

Роман Шрайк

Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Путін «дотягне до листопада». Але що далі?
Путін «дотягне до листопада». Але що далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
33K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
23K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
8207
Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України
7705
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5714
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту