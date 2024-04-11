Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)

Ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області

Вранці 11 квітня під час повітряної тривоги через ракетну загрозу в Харкові пролунали вибухи.

«У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Пізніше він уточнив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. До того ж, мешканці міста в соцмережах повідомляють про проблеми зі світлом.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – згодом додав Терехов.

Нагадаємо, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працює протиповітряна оборона.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.

До того ж, триває атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі.