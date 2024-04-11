Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
фото ілюстративне

Ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області

Вранці 11 квітня під час повітряної тривоги через ракетну загрозу в Харкові пролунали вибухи.

«У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Пізніше він уточнив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. До того ж, мешканці міста в соцмережах повідомляють про проблеми зі світлом.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – згодом додав Терехов.

Нагадаємо, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працює протиповітряна оборона.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.

До того ж, триває атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі. 

Теги: Харків окупанти Ігор Терехов ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
16 березня, 05:20
Більшість ракет, які летіли на Київ, були спрямована на об'єкти ГУР
Стало відомо, у що цілились окупанти під час ракетної атаки по Києву
21 березня, 17:36
Уламки ракети, що впали у столичному парку під час атаки
Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо
24 березня, 15:34
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
У Харкові пролунали вибухи: є влучання
31 березня, 22:46
3 квітня збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа на Харківщині
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
3 квiтня, 22:27
Низка об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя зазнала ушкоджень
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла (оновлено)
5 квiтня, 18:29
У Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин
Атака на Харків: влада повідомила про влучання у магазин
6 квiтня, 01:27
Перед керівництвом країни постала серйозна проблема з живою силою на полі бою
Через ситуацію на фронті у Зеленського є вибір між поганим варіантом та ще гіршим –WP
6 квiтня, 19:49
Ворог атакував ракетами та дронами: деталі нічної атаки РФ
Ворог атакував ракетами та дронами: деталі нічної атаки РФ
8 квiтня, 07:56

Події в Україні

Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW
Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
Харків під ударом російських ракет: є проблеми зі світлом (оновлено)
Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба
Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба
Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня
Нова допомога від Німеччини та скасування санкцій проти бізнесменів з РФ. Головне за 10 квітня
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
Удар по Липцях на Харківщині. ДСНС показала фото наслідків
Удар по Липцях на Харківщині. ДСНС показала фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
32K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
13K
У Києві пролунали вибухи
11K
Потоп у Оренбурзі: соцмережі висміяли символізм прапора міста
6657
Хто отримає бронь від мобілізації
6588
Всі гроші пішли на міську площу: в Орську за дамбою стежили лише двоє людей

Новини

Мінлива хмарність, тепло: прогноз погоди на 11 квітня
Сьогодні, 06:00
В Україні масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 04:16
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України радить науковцям переймати досвід Ейнштейна
Вчора, 19:45
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Вчора, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua