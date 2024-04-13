Терехов пояснив, навіщо росіяни безупинно обстрілюють Харків

На початку повномасштабного вторгнення росіяни хотіли захопити місто, але сьогодні мета в них уже інша

Міський голова Харкова заявив, що сьогодні пишається кожним харків’янином

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, яку мету ставлять росіяни, обстрілюючи Харків. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення вони хотіли захопити місто. В інтерв’ю Tsn.ua Терехов розповів, що сьогодні мета в окупантів вже інша.

«Вони хочуть, щоб люди не жили, не гуляли, не ремонтували, не займалися містом, не працювали – щоб не було життя в Харкові. Тому їм потрібно все зруйнувати, залякати. Але вони не розуміють, що сьогодні неможливо залякати цих людей. Ми як ніколи згуртовані. І коли кажуть, що це незламне місто, то так і є», – сказав Ігор Терехов.

Міський голова додав, що сьогодні пишається кожним харків’янином.

Раніше Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.