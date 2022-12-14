Арестович повідомив, що станеться з Путіним найближчим часом

Ситуація в оточенні Путіна може кардинально змінитися

Президенту Росії загрожує небезпека після того, як в його оточенні зрозуміють, що народ масово поставив йому незалік. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

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Швидше за все, президента Російської Федерації Володимира Путіна отруять, вважає Арестович.

«Люди, наближені до глави РФ, не виступають проти нього, оскільки розуміють, що мають власність і владу тільки під час його правління, тому і немає виступів», – сказав радник глави Офісу президента.

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За його словами, ситуація в оточенні Путіна може кардинально змінитися після того, як близькі до російського президента люди зрозуміють, що народ своєму лідеру «масово поставив незалік».

Арестович вважає, що з Путіним не розмовлятимуть, оскільки він втратив здатність нормально сприймати аргументацію.

«...Я думаю, що розмови з ним не буде. Його отруять, швидше за все. Розмовляти про що? Щур, загнаний в кут...», - додав Арестович.

Раніше Олексій Арестович заявив, що після повномасштабного нападу на Україну Росія не зможе довго існувати.

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Крім того, Арестович пояснив, чому світові лідери ігнорують Путіна.

Також радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі.