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    Події в Україні

    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків

    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    фото Сергій Гайдай/Telegram

    Внаслідок обстрілів було пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів

    Рашисти протягом минулої доби, 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районам області. Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська», – написав Гайдай.

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    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків
    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків

    Голова ОВА також уточнив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

    «Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів. Чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці», – зазначив Гайдай.

    Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків