Луганщина: рашисти за добу обстріляли кожне місто, багато зруйнованих будинків

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів

Рашисти протягом минулої доби, 3 травня, нанесли 34 ракетно-бомбові удари по містах Луганської області. Внаслідок чого загинуло дві людини, ще дві – отримали поранення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житлових районам області. Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська», – написав Гайдай.

Голова ОВА також уточнив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

«Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів. Чотири будинки в Сєвєродонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці», – зазначив Гайдай.

Як вчора повідомлялося, окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.