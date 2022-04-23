Арестович про захисників Маріуполя: є непрості новини (відео)

Попри дуже складну обстановку, наші захисники тримаються і навіть роблять контрвилазки, розповів Арестович

Ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі «Азовсталі»

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямку Слов’янськ – Краматорськ та розвивати наступ у напрямку міста Гуляйполе. Проводить активні штурмові пошукові дії, шукає слабкі місця у нашій обороні, щоб зосередити на них основний удар. Але поки що йому це не вдається вже шосту добу поспіль. Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він також наголосив, що має й непрості новини.

«Ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі «Азовсталі», поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ, спробує проводити штурмові дії. Попри дуже складну обстановку, наші захисники тримаються і навіть роблять контрвилазки», – сказав Арестович.

Тим часом, на Харківщині ЗСУ після вдалого контрнаступу звільнили три населених пункти.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області. Проте українські війська дають їм відпір.

«Я так бачу, що російський генерал Дворніков жене свої війська вперед, попри дуже несприятливі умови та обстановку, що відображається на втратах, які несе противник», – наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими.

Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Напередодні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем. Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною близько 300 м і, ймовірно, техніку, якою її робили.