«Мають реальні проблеми». Байден відреагував на відступ росіян з Херсона

Байден зауважив, що наразі у ЗСУ буде час аби перелаштувати позиції на зимовий період

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими. Відповідну заяву американський лідер зробив під час брифінгу.

Він зазначив, що Росія дочекалася закінчення виборів до Конгресу США, щоб оголосити про відступ.

«По-перше, я знаходжу цікавим те, що вони чекали до завершення виборів, аби ухвалити це рішення, про що ми знали впродовж певного часу, що вони збирались це зробити. І це доказ того факту, що вони мають певні реальні проблеми – російські військові. По-друге, щонайменше це дасть усім час, щоб перелаштувати позиції на зимовий період, і ще залишається з'ясувати, чи готова Україна, або ні, піти на компроміс з Росією», – заявив Байден.

Він також сказав, що залишається побачити, чи буде винесено рішення про те, чи готова Україна піти на компроміс із Росією чи ні.

«Я збираюся відвідати саміт G20. Мені сказали, що президент РФ Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються бути там. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки», – заявив президент США.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Разом з тим радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри заяви Росії про відведення військ, у Херсонській області не спостерігається стрімкої втечі росіян з правого берега.