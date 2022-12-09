«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель

Радник Офісу президента: «Меркель змушувала скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля»

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі. Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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На думку Арестовича, саме Меркель «виростила Путіна, як фігуру». «Її частка у цьому – не менше 60%. Вона захищала і виправдовувала Путіна у його злочинах. Виштовхувала Україну і Грузію з НАТО. Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля, коли нав'язувала «Мінськ-1» і «Мінськ-2». «Північні потоки» при кому були створені? А саме завдяки ним Путін наважився на війну, адже отримав резервні шляхи постачання газу. Тому те, що переживає зараз Україна, Німеччина і увесь світ – 70% її політичної «творчості», – сказав Арестович.

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Радник Банкової уточнив, що заповажає Меркель, якщо вона публічно визнає свої помилки й закличе посилити військову допомогу Україні.

«Я її заповажаю, коли вона скаже: «Це я виростила чудовисько (Путіна. – ред). Я виростила Путіна, я інвестувала в Путіна, я захищала Путіна, я розвалила німецьку армію і спецслужби. Я посадила 55% німецької промисловості на російський газ і тотальну залежність від РФ», – зазначив він.

Напередодні Меркель розповіла, чим закінчиться війна: вона заявила про стіл переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни.

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На цю заяву жорстко відповів Данілов, нагадавши Меркель про сумнозвісні «Мінські угоди», які так і не привели до миру. Секретар РНБО заявив, що Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією − адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

Раніше повідомлялося, що Арестович з’явився в етері телемарафону після тривалої паузи.