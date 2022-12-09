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«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля». Арестович напав на Меркель
Саме Меркель «виростила Путіна, як фігуру» – Арестович
фото з відкритих джерел

Радник Офісу президента: «Меркель змушувала скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля»

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель винна у тому, що Путін закріпився при владі. Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, саме Меркель «виростила Путіна, як фігуру». «Її частка у цьому – не менше 60%. Вона захищала і виправдовувала Путіна у його злочинах. Виштовхувала Україну і Грузію з НАТО. Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлоги Кремля, коли нав'язувала «Мінськ-1» і «Мінськ-2». «Північні потоки» при кому були створені? А саме завдяки ним Путін наважився на війну, адже отримав резервні шляхи постачання газу. Тому те, що переживає зараз Україна, Німеччина і увесь світ – 70% її політичної «творчості», – сказав Арестович.

Радник Банкової уточнив, що заповажає Меркель, якщо вона публічно визнає свої помилки й закличе посилити військову допомогу Україні.

«Я її заповажаю, коли вона скаже: «Це я виростила чудовисько (Путіна. – ред). Я виростила Путіна, я інвестувала в Путіна, я захищала Путіна, я розвалила німецьку армію і спецслужби. Я посадила 55% німецької промисловості на російський газ і тотальну залежність від РФ», – зазначив він.

Напередодні Меркель розповіла, чим закінчиться війна: вона заявила про стіл переговорів. Однак, ексканцлерка зауважила, що не може передбачити, яким саме буде результат війни.

На цю заяву жорстко відповів Данілов, нагадавши Меркель про сумнозвісні «Мінські угоди», які так і не привели до миру. Секретар РНБО заявив, що Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією − адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента.

Раніше повідомлялося, що Арестович з’явився в етері телемарафону після тривалої паузи.

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Теги: Ангела Меркель путін Олексій Арестович

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