Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року
Археологи виявили фундамент костелу й братську могилу площею близько 70 м²
фото: Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі / Facebook

У Гуті Пеняцькій можуть спочивати кілька сотень жертв подій 1944 року

У колишньому селі Гута Пеняцька на Львівщині завершили спільні польсько-українські пошукові роботи останків жертв подій 1944 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Польське радіо для України».

Що знайшли археологи

Археологи працювали на місці з 8 по 18 червня. За цей час вони обстежили територію колишнього села площею близько 4 тисяч м² – і натрапили на фундамент костелу. Саме біля нього виявилася масштабна братська могила.

Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року фото 1
фото: Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі / Facebook

13 червня Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі повідомляло про перші виявлені останки. Жертв поховали у безладі, без трун, а на рештках є сліди опіків і травм. Елементів одягу чи особистих речей на той момент не знайшли.

Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року фото 2
фото: Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі / Facebook

За словами представника польського Бюро отця Томаша Тшаски, площа поховання становить близько 70 м². За попередніми оцінками, там можуть спочивати кілька сотень людей. Точну кількість жертв встановлять під час ексгумацій – їх плановано розпочати навесні 2027 року, після отримання необхідних дозволів. Після завершення цього етапу останки перепоховають. 

Різні трактування трагедії

Україна і Польща по-різному визначають, хто причетний до знищення села. В Інституті національної пам'яті Польщі заявляють, що це справа рук 14-ї дивізії СС «Галичина» за підтримки Української повстанської армії та українських парамілітарних угруповань.

Натомість голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у коментарі для «Суспільного» сказав, що остаточних відомостей про те, хто скоїв злочин, немає. За його словами, дослідження істориків показали: дивізії СС «Галичина» там не було, а якщо в селі діяли підрозділи, українські за територіальною приналежністю, це не означає, що вони були українськими за етнічним складом. 

Що далі

Гута Пеняцька – лише одна з локацій спільної програми розкопок. Наприкінці 2025 року робоча група погодила перелік місць для пошукових робіт на цей рік. В Україні це також Пужники, Голоско, Острівки та Угли, у Польщі – Юречкова, Ласків і Сагринь.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Острівках виявили нове поховання жертв Волинської трагедії – могильну яму зі слідами поспішного поховання знайшли біля фундаменту колишньої школи.

Читайте також:

Теги: історія Польща Львівщина радіо злочин поховання Олександр Алфьоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року
Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року
204 бої за добу: лінія фронту станом на 18 червня 2026
204 бої за добу: лінія фронту станом на 18 червня 2026
Хто з підсанкційних осіб може позбутися майна та активів в Україні? Мін’юст пояснив логіку рішень
Хто з підсанкційних осіб може позбутися майна та активів в Україні? Мін’юст пояснив логіку рішень
На Сумщині спалахнули склади із сірковмісними речовинами: чи є загроза для населення
На Сумщині спалахнули склади із сірковмісними речовинами: чи є загроза для населення
Росія повернула в Україну тіла 522 загиблих (фото)
Росія повернула в Україну тіла 522 загиблих (фото)
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua