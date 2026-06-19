Археологи знайшли на Львівщині поховання жертв трагедії 1944 року

У Гуті Пеняцькій можуть спочивати кілька сотень жертв подій 1944 року

У колишньому селі Гута Пеняцька на Львівщині завершили спільні польсько-українські пошукові роботи останків жертв подій 1944 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Польське радіо для України».

Що знайшли археологи

Археологи працювали на місці з 8 по 18 червня. За цей час вони обстежили територію колишнього села площею близько 4 тисяч м² – і натрапили на фундамент костелу. Саме біля нього виявилася масштабна братська могила.

фото: Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі / Facebook

13 червня Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі повідомляло про перші виявлені останки. Жертв поховали у безладі, без трун, а на рештках є сліди опіків і травм. Елементів одягу чи особистих речей на той момент не знайшли.

фото: Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі / Facebook

За словами представника польського Бюро отця Томаша Тшаски, площа поховання становить близько 70 м². За попередніми оцінками, там можуть спочивати кілька сотень людей. Точну кількість жертв встановлять під час ексгумацій – їх плановано розпочати навесні 2027 року, після отримання необхідних дозволів. Після завершення цього етапу останки перепоховають.

Різні трактування трагедії

Україна і Польща по-різному визначають, хто причетний до знищення села. В Інституті національної пам'яті Польщі заявляють, що це справа рук 14-ї дивізії СС «Галичина» за підтримки Української повстанської армії та українських парамілітарних угруповань.

Натомість голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у коментарі для «Суспільного» сказав, що остаточних відомостей про те, хто скоїв злочин, немає. За його словами, дослідження істориків показали: дивізії СС «Галичина» там не було, а якщо в селі діяли підрозділи, українські за територіальною приналежністю, це не означає, що вони були українськими за етнічним складом.

Що далі

Гута Пеняцька – лише одна з локацій спільної програми розкопок. Наприкінці 2025 року робоча група погодила перелік місць для пошукових робіт на цей рік. В Україні це також Пужники, Голоско, Острівки та Угли, у Польщі – Юречкова, Ласків і Сагринь.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Острівках виявили нове поховання жертв Волинської трагедії – могильну яму зі слідами поспішного поховання знайшли біля фундаменту колишньої школи.