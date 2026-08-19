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Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня
колаж: glavcom.ua

Головні новини, які сталися за день 19 серпня 2026 року

Україна повернула з російського полону 103 воїнів, російські безпілотники атакували будівлю поліції у Житомирі, внаслідок чого загинули двоє правоохоронців, а Верховна Рада призначила Євгенія Хмару та Андрія Сибігу міністрами, а НАБУ розкрило нові подробиці операції «Форест Гамп».

«Главком» зібрав головні події вечора 19 серпня.

Україна повернула з російського полону 103 воїнів

Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня фото 1
фото: Міноборони

У середу, 19 серпня, з російського полону додому повернулися 103 українські воїни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Росія атакувала будівлю поліції у Житомирі

Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня фото 2
фото: Національна поліція України

Російські війська атакували Житомир безпілотниками типу «Бандероль». Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Унаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Після удару виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху будівлі.

Рада призначила Хмару міністром оборони та Сибігу главою МЗС

Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня фото 3
колаж: ВВС

Верховна Рада 19 серпня призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За його призначення проголосували 312 народних депутатів.

Перед голосуванням Хмара окреслив головні завдання на посаді. Він заявив, що українській стороні відомі подальші кроки Росії, її мобілізаційні плани та стратегія на осінньо-зимовий період.

Також Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. До цього Сибіга виконував обов’язки глави зовнішньополітичного відомства. Його кандидатуру до парламенту напередодні вніс президент Володимир Зеленський.

НАБУ розкрило подробиці операції «Форест Гамп»

Обмін полоненими, удар по Житомиру, нові міністри та операція «Форест Гамп»: головне за день 19 серпня фото 4
фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило про знахідку під час обшуків у межах операції «Форест Гамп». НАБУ та САП виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

У бюро зазначили, що документ містить комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.

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Теги: Україна окупанти корупція в Україні кадрові зміни обстріл

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