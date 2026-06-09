На Львівщині невідомі здійснили наругу над могилою Героя України

Мати Героя України повідомила про обкрадену могилу сина на Львівщині

У Жидачеві правоохоронці встановлюють обставини пошкодження могили Героя України, журналіста Тараса Матвіїва, та шукають причетних до злочину осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Наруга над могилою

Повідомляється, що про інцидент на міському кладовищі стало відомо 7 червня близько 15:30 від батьків загиблого військовослужбовця.

Мати загиблого Героя України, журналіста Тараса Матвіїва на своїй сторінці у соцмережі повідомила, що подала заяву про вандалізм на могилі сина в поліцію.

«Зареєстрували заяву про вандалізм на могилі сина в поліції, надали фото та відеодокази. Якщо істота, яка це зробила, думає, що це їй минеться – ні, не минеться. Не факт, що без відеобази поліція зможе тебе вичислити зараз. Цілком можливо, твоє покарання прийде не звідси. Але воно буде набагато страшнішим, ніж банальний штраф чи громадські роботи. Ти чекай...», – написала жінка.

За словами матері загиблого, невідомі зняли сонячні батареї з плафонів та забрали два прожектори, які використовувалися для підсвітки пам’ятника.

Хто такий Тарас Матвіїв

Герой України Тарас Матвіїв фото з відкритих джерел

Тарас Матвіїв – український журналіст, громадський діяч та військовослужбовець, молодший лейтенант ЗСУ. До повномасштабного вторгнення активно займався розслідуваннями незаконних вирубок лісу та був учасником Революції Гідності.

Загинув 10 липня 2020 року на Луганщині під час мінометного обстрілу, коли рятував своїх побратимів із палаючого бліндажа. За цей героїчний вчинок йому було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

«Главком» писав, що заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group, Герой України Роман Ященко на псевдо Фіш згадав свій перший успішний удар по російському танку на початку повномасштабної війни. За словами військового, тоді він мав «просту мрію – знищити один російський танк».