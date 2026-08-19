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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру, який врятував двох бійців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру, який врятував двох бійців
Зеленський нагородив Владислава Польського, який сам евакуював поранених під ворожими дронами
скриншот з відео

Владислав Польський сам вирушив під російські дрони після знищення евакуаційного комплексу та менш ніж за хвилину забрав тяжкопоранених військових

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який самостійно евакуював двох тяжкопоранених військових із небезпечної ділянки на Харківщині. Відповідний указ №738/2026 оприлюднив глава держави, інформує «Главком».

Польському присвоєно звання Героя України. Також військовому вручили орден «Золота Зірка».

Зеленський присвоїв звання Героя України командиру, який врятував двох бійців фото 1
скриншот із president.gov.ua

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Польському Владиславу Вікторовичу – молодшому лейтенанту», – йдеться в указі.

Владислав Польський – командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку Code 9.2. Раніше військовий розповів подробиці операції, під час якої самостійно вирушив на порятунок двох тяжкопоранених бійців.

Двоє українських штурмовиків виконали бойове завдання та знищили кілька російських позицій. Після цього противник виявив місцеперебування військових та атакував їх кількома ударними дронами типу «Молнія».

Бійці отримали поранення, але спочатку ще могли пересуватися. Вони дісталися укриття та почали чекати на евакуацію. Для порятунку поранених направили наземний роботизований комплекс, однак російські військові виявили його та вдарили FPV-дроном.

«Трапилось так, що влучило саме в НРК, там де були хлопці, тож трьохсот ще більше, що один, що другий не могли вже в принципі рухатись. Один взагалі, інший тільки підповзав», – розповів Польський.

Командир у цей момент перебував на командно-спостережному пункті та побачив влучання. За допомогою аеророзвідки українські військові встановили, що обидва поранені залишилися живими. Водночас вони опинилися на відкритій місцевості, де практично не мали можливості сховатися від наступних атак.

Польський вирішив самостійно вирушити до поранених. Він сів за кермо цивільного пікапа та приблизно за 15-20 хвилин дістався до місця, де перебували військові.

Затримуватися на місці командир не став. Польський побачив, що на поранених уже були накладені турнікети, водночас російські дрони наближалися до району евакуації.

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Теги: державні нагороди Володимир Зеленський

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