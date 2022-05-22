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    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)

    До відновлення Хотянівського мосту були залучені військові інженери - На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    До відновлення Хотянівського мосту були залучені військові інженери

    Рух автомобілів Хотянівським мостом відкриється вже за тиждень

    На Хотянівському мості, який був підірваний під час бойових дій, вже незабаром має відновитися рух автотранспорту. Відповідну інформацію повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

    «Хотянівський міст на фінальній стадії… Пішоходам вже можна перетинати. Двостороннє сполучення автомобілів (вагою до 15 тон) відкриється за тиждень, коли бетон набере необхідної пружності», – написав Момот на своїй сторінці на Facebook.

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    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)
    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)

    Варто зазначити, що до відновлення Хотянівського мосту були залучені військові інженери.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)