На Київщині завершується відновлення підірваного Хотянівського мосту (фото)

До відновлення Хотянівського мосту були залучені військові інженери

Рух автомобілів Хотянівським мостом відкриється вже за тиждень

На Хотянівському мості, який був підірваний під час бойових дій, вже незабаром має відновитися рух автотранспорту. Відповідну інформацію повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

«Хотянівський міст на фінальній стадії… Пішоходам вже можна перетинати. Двостороннє сполучення автомобілів (вагою до 15 тон) відкриється за тиждень, коли бетон набере необхідної пружності», – написав Момот на своїй сторінці на Facebook.

Варто зазначити, що до відновлення Хотянівського мосту були залучені військові інженери.



