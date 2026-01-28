Головна Країна Події в Україні
Асоціація прифронтових міст та громад просуває національну програму масового будівництва та реновації житла

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Терехов наголосив, що ключовий критерій для всіх моделей – доступність

Через високі безпекові ризики та обмежену платоспроможність людей, Україні потрібна збалансована система доступу до житла, яка не зводиться лише до іпотеки.
Про це заявив Ігор Терехов – міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад, яка наразі активно просуває Комплексну національну програму масового будівництва та реновації житлового фонду.

АПМГ, зокрема, пропонує кілька напрямків системи доступу до житла.

Перший напрям – муніципальне орендне житло. Йдеться про квартири, які перебуватимуть у власності громади або спеціального муніципального оператора, та здаватимуться в довгострокову доступну оренду за прозорими правилами. Такий фонд має стати інструментом кадрової політики для вчителів, лікарів і працівників критичної інфраструктури.

Друга модель – оренда з правом викупу. Вона буде поєднувати доступну оренду з поетапним набуттям власності та дасть родинам можливість поступово стати власниками житла без високого стартового фінансового бар’єру.

Третій елемент – пільгова іпотека. АПМГ підтримує її розвиток, але наголошує, що іпотека не може бути єдиним інструментом житлової політики. Без масового зростання пропозиції житла вона не забезпечує доступності, а для прифронтових регіонів потребує додаткових державних гарантій і субсидування ризиків.

Ігор Терехов наголосив, що ключовий критерій для всіх моделей – доступність: платіж за житло має становити не більше 20-25% доходу домогосподарства або бути співставним з середньою орендною ставкою в регіоні.

«Муніципальне орендне житло та оренда з правом викупу мають стати базовими рішеннями для прифронтових міст і ВПО, оскільки вони дозволяють людям повернутися або закріпитися в місті без непосильних фінансових зобовʼязань, але з чіткою перспективою стабільного життя», – наголосив Ігор Терехов.

Теги: будівництво житло Ігор Терехов

