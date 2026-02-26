Мер Харкова пропонує запровадити День ВПО: названо дату

Ігор Терехов: 25 лютого має стати днем ВПО

Міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з мешканцями одного з гуртожитків міста, де проживають внутрішньо переміщені особи з Харківської, Донецької та Луганської областей, запропонував ініціювати встановлення на державному рівні Дня ВПО.

«Я вважаю, що 25 лютого має бути Днем ВПО, бо саме тоді почалося масове вимушене переселення людей. Але цей день не має бути «назавжди». Умовно – на п’ять років, щоб за цей час держава і місцева влада зробили головне: надали житло і забезпечили нормальну інтеграцію, щоб люди припинили жити у статусі ВПО й просто жили своїм життям», – зазначив голова АПМГ.

За словами Ігоря Терехова, такий день має бути не формальністю, а нагадуванням державі та громадам про конкретне завдання: за кілька років дати людям житло, роботу та нормальні умови для життя без статусу переселенця.

Мешканці гуртожитку поставили міському голові запитання, які для них є найболючішими. Насамперед ішлося про житло, оплату комунальних послуг, працевлаштування та умови навчання для дітей. Зокрема, люди порушили питання платіжок за комунальні послуги в будинках, які знаходяться в зоні активних бойових дій, і де вони вже фактично не проживають, а також інші побутові та соціальні проблеми, з якими стикаються після переїзду до Харкова.

Ігор Терехов наголосив, що питання житла для людей, які втратили домівки через війну, потребує системного державного рішення. Водночас, за його словами, у Харкові забезпечують базову підтримку та працюють над інтеграцією людей у громаду – через доступ до соціальних, адміністративних і медичних послуг, освіти для дітей та можливостей працевлаштування.

Окремо міський голова акцентував увагу на роботі як важливій частині адаптації. За його словами, у Харкові є потреба в кадрах, зокрема на комунальних підприємствах, і місто зацікавлене, щоб люди мали стабільний дохід і відчуття опори.

Також під час розмови йшлося про міські соціальні рішення, які допомагають людям переживати війну в Харкові, – безоплатний громадський транспорт, безкоштовні гарячі обіди, підтримку підприємців, а також збереження соціальної спрямованості міського бюджету.

Ігор Терехов підкреслив, що 25 лютого може стати символічною датою для вшанування шляху ВПО, але важливо щоб цей статус не був постійним.