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Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача
фото з відкритих джерел

Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, ввівши до неї командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Михайла Драпатого і  заступника керівника Офісу президента Павла Паліса. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатого Михайла Васильовича – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і Паліса Павла Сергійовича – заступник керівника Офісу президента України», – йдеться в указі.

Водночас цим указом Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки Олександра Павлюка.

Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, новим командувачем Сухопутних військ 29 листопада призначено Михайла Драпатого. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Глава держави зазначив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, а Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

Також 29 листопада президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, ввівши до неї голову Державної служби спецзв'язку Олександра Потія.

До слова, 25 листопада президент провів Ставку присвячену енергетиці.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента Михайло Драпатий Павло Паліса

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