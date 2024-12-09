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Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи
Міському голові Олександру Супрунюку загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років
фото Олександр Супрунюк/facebook

Олександр Супрунюк звинувачується  у службовій недбалості

Прокуратура оголосила підозру міському голову Нетішина Хмельницької області Олександру Супрунюку у службовій недбалості, а місцевий суд відправив посадовця під нічний домашній арешт. Про це «Главкому» повідомив сам очільник міста.

Суть підозри зводиться до того, що мер не переконався у належній якості та відповідності технічним характеристикам FPV-дронів, придбаних для потреб армії. Зокрема, протягом лютого-квітня 2024 року виконавчий комітет Нетішинської міської ради на відкритих торгах придбав 1 тис. штук FPV-дронів загальною вартістю 16,43 млн грн. Переможцем стало київське ТОВ «Дроніка».

За оцінкою слідства, сума збитків бюджету від закупівлі FPV-дронів складає 6,12 млн грн
За оцінкою слідства, сума збитків бюджету від закупівлі FPV-дронів складає 6,12 млн грн

Водночас, за оцінкою слідства, сума збитків бюджету складає 6,12 млн грн. Усе через те, що постачальник відвантажив FPV-дрони, де були зовсім інші відеокамери та відеопередавачі, ніж записані у технічній документації замовника.

На думку підозрюваного міського голови, ця справа є «розправою над неугодними головами громад», а зібрані докази назвав сфабрикованими. Він запевнив: закуплені міськрадою дрони передавались військовим частинам на підставі їхніх звернень.

«FPV-дрони обовя’зково оглядались при прийомі щодо комплектності, передавались для випробувань у військові частини, я особисто постійно підтримував зв’язок з військовими частинами, виїжджав на передову, де проводились випробування FPV-дронів в бойових умовах», – наголосив Олександр Супрунюк.

У коментарі «Главкому» мер Нетішина додав, що сьогодні Шепетівський міськрайонний суд обрав йому нічний домашній арешт. Крім цього, Феміда відмовилася відстороняти його із займаної посади.

Додамо, що міському голові загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на до трьох років та зі штрафом від 4,2 тис. грн до 12,7 тис. грн або без такого.

Як повідомляв «Главком», у серпні Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

Підозрюваним є власник та директор ТОВ «Дроніка» Богдан Довбиш. Його підприємство створено у листопаді 2022 року і завершило минулий рік із чистим прибутком на суму 5,38 млн грн.

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Теги: підозра війна ProZorro мер дрон прокуратура Хмельниччина

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